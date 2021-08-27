Никита Джигурда вызвал на бой известного адвоката Сергея Жорина
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Российский актёр и шоумен Никита Джигурда бросил вызов известному адвокату Сергею Жорину. Об этом он заявил в видео, опубликованном в «инстаграме» промоушена «Наше дело».
Джигурда заявил, что Жорин неоднократно обманывал клиентов, в том числе его бывшую супругу, олимпийскую чемпионку по фигурному катанию Марину Анисину.
«Бить буду сильно, но аккуратно», — заявил Никита.
«Сергей Жорин — известный адвокат России, представляющий в судах интересы медиаперсон и публичных лиц. На его счету несколько десятков сенсационных судебных процессов с участием звёзд шоу-бизнеса, актёров, певиц, продюсеров, которые благодаря таланту и способностям адвоката добивались рекордных компенсаций», — отмечается в сообщении промоушена «Наше дело».
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