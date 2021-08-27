Порье назвал самого сложного соперника в лёгком весе UFC

Бывший временный чемпион UFC в лёгком весе Дастин Порье ответил на вопрос, какой соперник для него был бы самым сложным. Порье выделил россиянина Ислама Махачева.

«Самым сложным соперником был бы Хабиб Нурмагомедов, но он уже не участвует. Возможно, это Ислам Махачев. У него похожий стиль.

В последние годы лёгкий дивизион был одним из самых конкурентных в UFC, если не самым конкурентным. Здесь было непросто в течение многих лет, претенденты ждали своего шанса. Появились новые бойцы, дивизион стал ещё сильнее», — приводит слова Порье Heavy.

На счету Дастина Порье 35 поединков в смешанных единоборствах, в которых он одержал 28 побед (в том числе 14 нокаутом) и потерпел шесть поражений, ещё один бой признали несостоявшимся. У Махачева 20 побед и одно поражение.