Лаврентьев проведёт следующий бой в Дубае. За неделю до этого он будет секундировать Яна

Российский боец клуба «Архангел Михаил» Денис Лаврентьев (11-2) проведёт следующий бой в Дубае, сообщает пресс-служба бойцовского клуба. Его поединок состоится 9 ноября в главном карде турнира PaRus.



Соперник ещё неизвестен, его имя будет объявлено в ближайшее время. 30 октября Денис будет секундировать своего одноклубника Петра Яна в чемпионском поединке UFC 267 против Алджэмейна Стерлинга. Эта встреча пройдёт в соседнем эмирате — Абу-Даби.



Лаврентьев уже дрался в Дубае в ноябре прошлого года, где взял реванш у Виктора Генри. После он оформил ещё одну победу на турнире RCC и вошёл в топ-30 мирового рейтинга бойцов легчайшего веса, а среди российских бойцов Денис теперь занимает четвёртую позицию.