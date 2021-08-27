Лаврентьев проведёт следующий бой в Дубае. За неделю до этого он будет секундировать Яна
Поделиться
Российский боец клуба «Архангел Михаил» Денис Лаврентьев (11-2) проведёт следующий бой в Дубае, сообщает пресс-служба бойцовского клуба. Его поединок состоится 9 ноября в главном карде турнира PaRus.
Соперник ещё неизвестен, его имя будет объявлено в ближайшее время. 30 октября Денис будет секундировать своего одноклубника Петра Яна в чемпионском поединке UFC 267 против Алджэмейна Стерлинга. Эта встреча пройдёт в соседнем эмирате — Абу-Даби.
Лаврентьев уже дрался в Дубае в ноябре прошлого года, где взял реванш у Виктора Генри. После он оформил ещё одну победу на турнире RCC и вошёл в топ-30 мирового рейтинга бойцов легчайшего веса, а среди российских бойцов Денис теперь занимает четвёртую позицию.
Комментарии
- 27 августа 2021
-
17:30
-
15:02
-
13:00
-
11:06
-
09:31
-
09:00
-
08:35
-
08:01
-
00:13
- 26 августа 2021
-
23:26
-
21:35
-
20:40
-
20:24
-
18:37
-
18:29
-
17:43
-
15:28
-
14:55
-
14:07
-
12:03
-
10:34
-
09:31
-
09:02
-
08:30
-
08:01
-
07:30
-
06:18
-
04:23
-
04:12
-
00:04
- 25 августа 2021
-
22:51
-
21:48
-
20:58
-
19:59
-
18:54
Партнерский контент