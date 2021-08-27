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Лаврентьев проведёт следующий бой в Дубае. За неделю до этого он будет секундировать Яна

Лаврентьев проведёт следующий бой в Дубае. За неделю до этого он будет секундировать Яна
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Российский боец клуба «Архангел Михаил» Денис Лаврентьев (11-2) проведёт следующий бой в Дубае, сообщает пресс-служба бойцовского клуба. Его поединок состоится 9 ноября в главном карде турнира PaRus.

Соперник ещё неизвестен, его имя будет объявлено в ближайшее время. 30 октября Денис будет секундировать своего одноклубника Петра Яна в чемпионском поединке UFC 267 против Алджэмейна Стерлинга. Эта встреча пройдёт в соседнем эмирате — Абу-Даби.

Лаврентьев уже дрался в Дубае в ноябре прошлого года, где взял реванш у Виктора Генри. После он оформил ещё одну победу на турнире RCC и вошёл в топ-30 мирового рейтинга бойцов легчайшего веса, а среди российских бойцов Денис теперь занимает четвёртую позицию.

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