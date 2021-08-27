Керефов и Албасханов прошли взвешивание перед боем за титул чемпиона ACA

В Краснодаре в преддверии турнира ACA 127 прошла официальная процедура взвешивания. Участники чемпионского боя в наилегчайшем весе сделали практически равный вес, уложившись в лимит весовой категории. Керефов показал на весах 57,1 кг, Албасханов — 57,15 кг.

Непобеждённому российскому бойцу Керефову 28 августа предстоит вторая защита титула чемпиона ACA, которым он владеет с февраля прошлого года, против соотечественника Расула Албасханова. На счету Керефова — 14 побед и ни одного поражения, Албасханов провёл также 14 боёв, из которых в 11 выиграл и в четырёх проиграл.



Турнир пройдет в присутствии зрителей в краснодарском «Баскет-Холл», всего на мероприятие будет допущено 500 человек. Для остальных болельщиков лига предложила возможность подписаться и смотреть прямую ppv-трансляцию на русском и английском языках трёх ближайших турниров по цене 9 рублей на сайте организации.

ACA 127 полный кард:

Аркадий Осипян — Давлатманд Чупонов

Эльхан Мусаев — Евгений Поскотин

Азамат Пшуков – Курбан Гаджиев

Мухумат Вахаев – Рафаэль Пессоа

Олег Борисов – Ислам Мешев

Мухамед Коков – Лом-Али Нальгиев

Мурад Абдулаев – Андрей Кошкин

Андрей Гончаров – Апти Бимарзаев

Диего Брандао – Салман Жамалдаев

Артём Фролов – Абдул-Рахман Джанаев

Азамат Керефов – Расул Албасханов

Бонус за лучшее выступление на турнире ACA 127 будет увеличен в два раза и составит $ 100 тыс.