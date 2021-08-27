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Керефов и Албасханов прошли взвешивание перед боем за титул чемпиона ACA

Керефов и Албасханов прошли взвешивание перед боем за титул чемпиона ACA
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В Краснодаре в преддверии турнира ACA 127 прошла официальная процедура взвешивания. Участники чемпионского боя в наилегчайшем весе сделали практически равный вес, уложившись в лимит весовой категории. Керефов показал на весах 57,1 кг, Албасханов — 57,15 кг.

Непобеждённому российскому бойцу Керефову 28 августа предстоит вторая защита титула чемпиона ACA, которым он владеет с февраля прошлого года, против соотечественника Расула Албасханова. На счету Керефова — 14 побед и ни одного поражения, Албасханов провёл также 14 боёв, из которых в 11 выиграл и в четырёх проиграл.

Турнир пройдет в присутствии зрителей в краснодарском «Баскет-Холл», всего на мероприятие будет допущено 500 человек. Для остальных болельщиков лига предложила возможность подписаться и смотреть прямую ppv-трансляцию на русском и английском языках трёх ближайших турниров по цене 9 рублей на сайте организации.

ACA 127 полный кард:

Аркадий Осипян — Давлатманд Чупонов
Эльхан Мусаев — Евгений Поскотин
Азамат Пшуков – Курбан Гаджиев
Мухумат Вахаев – Рафаэль Пессоа
Олег Борисов – Ислам Мешев
Мухамед Коков – Лом-Али Нальгиев
Мурад Абдулаев – Андрей Кошкин
Андрей Гончаров – Апти Бимарзаев
Диего Брандао – Салман Жамалдаев
Артём Фролов – Абдул-Рахман Джанаев
Азамат Керефов – Расул Албасханов

Бонус за лучшее выступление на турнире ACA 127 будет увеличен в два раза и составит $ 100 тыс.

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