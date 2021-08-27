Результаты взвешивания UFC Vegas 35. Барбоза оказался легче Чикадзе

Состоялась процедура взвешивания перед турниром UFC Vegas 35. Главным событием турнира станет бой 32-летнего представителя Грузии Гиги Чикадзе и 35-летнего бразильца Эдсона Барбозы в полулёгкой весовой категории.
По итогам взвешивания оба бойца уложились в лимит полулёгкого веса, причём Барбоза оказался на 0,5 фунта (227 г) легче оппонента.
Американский боец Мана Мартинез не уложился в лимит легчайшего веса.
UFC Vegas 35. Результаты взвешивания.
Эдсон Барбоза (145 фунтов) — Гига Чикадзе (145,5)
Брайан Бэттл (185,5) – Жилберт Урбинья (186)
Рикки Тарсиос (135) – Брэди Хьестанд (135,5)
Кевин Ли (170,5) – Даниэль Родригес (171)
Андре Петроски (185,5) – Майкл Гилмор (184)
Махмуд Мурадов (184,5) – Джеральд Миршерт (185).
Предварительный кард
Алессио Ди Кирико (185,5) — Абдул Разак Альхассан (185,5)
Сэм Элви (185,5) — Веллингтон Турман (185,5)
Дастин Джейкоби (203,5) — Даррен Стюарт (204,5)
Джей Джей Олдрич (125) — Ванесса Демопулос (125,5)
Джамал Эммерс (145,5) — Пэт Сабатини (145,5)
Мана Мартинез (140) — Гвидо Каннетти (135,5).
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