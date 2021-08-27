Результаты взвешивания UFC Vegas 35. Барбоза оказался легче Чикадзе

Состоялась процедура взвешивания перед турниром UFC Vegas 35. Главным событием турнира станет бой 32-летнего представителя Грузии Гиги Чикадзе и 35-летнего бразильца Эдсона Барбозы в полулёгкой весовой категории.



По итогам взвешивания оба бойца уложились в лимит полулёгкого веса, причём Барбоза оказался на 0,5 фунта (227 г) легче оппонента.



Американский боец Мана Мартинез не уложился в лимит легчайшего веса.



UFC Vegas 35. Результаты взвешивания.



Эдсон Барбоза (145 фунтов) — Гига Чикадзе (145,5)

Брайан Бэттл (185,5) – Жилберт Урбинья (186)

Рикки Тарсиос (135) – Брэди Хьестанд (135,5)

Кевин Ли (170,5) – Даниэль Родригес (171)

Андре Петроски (185,5) – Майкл Гилмор (184)

Махмуд Мурадов (184,5) – Джеральд Миршерт (185).



Предварительный кард



Алессио Ди Кирико (185,5) — Абдул Разак Альхассан (185,5)

Сэм Элви (185,5) — Веллингтон Турман (185,5)

Дастин Джейкоби (203,5) — Даррен Стюарт (204,5)

Джей Джей Олдрич (125) — Ванесса Демопулос (125,5)

Джамал Эммерс (145,5) — Пэт Сабатини (145,5)

Мана Мартинез (140) — Гвидо Каннетти (135,5).