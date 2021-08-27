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Хабиб Нурмагомедов отреагировал на возвращение Криштиану Роналду в «Манчестер Юнайтед»

Хабиб Нурмагомедов отреагировал на возвращение Криштиану Роналду в «Манчестер Юнайтед»
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Бывший чемпион UFC в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов отреагировал на переход Криштиану Роналду в «Манчестер Юнайтед». Нурмагомедов сделал репост записи о переходе полузащитника в «сториз» в «Инстаграме».

«Если вы не знаете», — подписал пост Хабиб Нурмагомедов.

Напомним, ранее стало известно, что Криштиану Роналду возвращается в «Манчестер Юнайтед». Футболист поставит подпись в контракте с клубом после получения визы и прохождения медицинского обследования.

Британские СМИ сообщали, что «Манчестер Юнайтед» предложил «Ювентусу» € 25 млн за 36-летнего португальца, а контракт Роналду с манкунианцами будет рассчитан до 2023 года.

Последним клубом Роналду был туринский «Ювентус», за который он выступал с 2018 года. 36-летний форвард стал лучшим бомбардиром чемпионата Италии в прошлом сезоне, забив 29 голов. С 2009 по 2018 год Криштиану выступал за мадридский «Реал».

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