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Калеб Плант уверен, что победит Сауля Альвареса

Калеб Плант уверен, что победит Сауля Альвареса
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Чемпион IBF Калеб Плант считает, что ему под силу победить чемпиона мира по версиям WBA, WBO и WBC Сауля Альвареса. Бой Планта и Альвареса состоится 6 ноября.

«6 ноября я стану первым абсолютным чемпионом мира в суперсреднем весе. Мне просто нужно выйти в ринг и быть собой. У меня есть всё необходимое для победы над Канело», — цитирует Планта BoxingScene.

Ранее Альварес заявлял, что в случае победы над чемпионом IBF в суперсреднем весе Калебом Плантом хочет провести поединок с действующим чемпионом мира по боксу в полутяжёлом весе по версиям WBC и IBF Артуром Бетербиевым.

Свой последний бой Альварес провёл в ночь с 8 на 9 мая мск. Сауль взял верх над Билли Джо Сондерсом и стал чемпионом WBO в суперсреднем весе. Альварес одержал победу техническим нокаутом, британский боксёр не вышел на девятый раунд.

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