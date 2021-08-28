Диана Авсарагова дала прогноз на бой Махмуд Мурадов — Джеральд Миршерт

Боец Bellator Диана Авсарагова поделилась мнением о победителе поединка между узбекским бойцом Махмудом Мурадовым и американцем Джеральдом Миршертом, который состоится 29 августа в рамках основного карда турнира UFC Vegas 35.



«Уровень Джеральда уже показал Хамзат Чимаев, отправив его спать в самом начале боя. Думаю, Махмуд сделает с ним то же самое. У него тяжёлые удары, он всегда заряжен на нокаут. Победа Махмуда Мурадова техническим нокаутом в первом раунде», — приводит слова Авсараговой Sport24.



Махмуд Мурадов выступает в UFC с 2019 года, под эгидой промоушена он одержал три победы. Джеральд Миршерт является бойцом UFC с 2016 года. За это время он провёл 13 боёв, одержав семь побед и потерпев шесть поражений.