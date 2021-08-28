Все результаты турнира PFL 9

В ночь на 28 августа во Флориде (США) прошёл турнир PFL 9. В главном бою российский боец Мовлид Хайбулаев, воспитанник Абдулманапа Нурмагомедова и член команды Хабиба, одержал победу над англичанином Бренданом Логнэйном раздельным решением судей.

Легкий вес: Мовлид Хайбулаев (Россия, 18-0-1) победил Брендона Лонейна (Англия, 21-4) — раздельное решение судей.

Легкий вес: Крис Уэйд (20-6) победил Бубу Дженкинса (США, 16-6) — единогласное решение судей.

Средний вес: Антони Карлос-младший (Бразилия, 11-5) победил Эмилиано Сорди (Аргентина, 23-8) — единогласное решение судей.

Полутяжелый вес: Мартин Хамлет (Норвегия, 8-2) победил Сезара Ферейру (Бразилия, 14-10) — технический нокаут (1-й раунд, 0:13).

Полулегкий вес: Шеймон Мораес (Бразилия, 13-5) победил Лазара Стоядиновича (США, 14-9) — технический нокаут (2-й раунд, 4:45).

Средний вес: Крис Камози (США, 27-15) победил Кори Хэндрикса (США, 8-4) — единогласное решение судей.

Легкий вес: Энтони Дизи (Франция, 14-4) победил Джесси Стирна (США, 11-6) — единогласное решение судей.

Полулегкий вес: Бобби Моффетт (США, 14-6) победил Джейсона Найта (США, 22-7) — единогласное решение судей.

Легкий вес: Алехандро Флорес Гарсия (Мексика, 19-3) победил Карла Дитона (США, 13-5) — раздельное решение судей.

Полусредний вес: Брэндон Дженкинс (США. 14-6) победил Джейкоба Килберна (США, 8-5) — нокаут (1-й раунд, 2:56).