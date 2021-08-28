Волкановски объяснил, зачем Макгрегор устраивает трешток в «Твиттере»

Чемпион UFC в полулегком весе Александр Волкановски попытался объяснить, почему Конор Макгрегор публикует вызывающие сообщения в социальных сетях.



«Некоторые заявления Конора Макгрегора по-прежнему удивляют. Забавно, что после стольких лет, сообщения Конора могут вызывать реакцию: „Вау, а что он делает?“ Думаю, люди будут делать то, что хотят, чтобы оставаться в инфополе. Когда у тебя травма, ты не можешь попасть в заголовки за счёт активности, но можно сделать это через „Твиттер“.



Сложно понять Конора. Думаю, ему многое сходит с рук, поэтому он делает вид, что переступает черту, ведь знает, что попадет в заголовки, а люди, в силу определённых причин, примут это.



Конор делает безумные вещи, и люди забывают об этом. Его продажи PPV зашкаливают, в таких условиях ты чувствуешь себя неприкасаемым и непобедимым. Ты чувствуешь, что можешь делать все, что захочешь. Возможно, именно это и происходит», — приводит слова Волкановски Sports Keeda.