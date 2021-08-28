Обладатель региональных титулов по версиям WBO и IBF в первом среднем весе Тим Цзю стал обязательным претендентом на титул WBO в первом среднем весе, сообщает BoxingScene. В начале августа представители Цзю и российского боксера Магомеда Курбанова связались с WBO и представили аргументы в пользу того, чтобы их боксер занял первое место в рейтинге и позицию обязательного претендента. По итогам обсуждения WBO приняла решение, что Цзю больше соответствует критериям.
Как сообщает источник, это ещё не означает, что бой Цзю с Брайаном Кастаньо будет назначен в ближайшее время. Если команды Кастаньо и Джермелла Чарло договорятся о проведении боя за титул абсолютного чемпиона мира, то организация WBO отложит проведение обязательной защиты.
В ночь на 18 июля по московскому времени Брайан предпринял попытку объединить все пояса и стать абсолютным чемпионом мира, но в схватке с Джермеллом Чарло судьи насчитали ничью. Отметим, что такой вердикт вызвал неоднозначную реакцию. По мнению многих, Кастаньо в этом бою победил.
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