Конор Макгрегор отреагировал на возвращение Криштиану Роналду в «Манчестер Юнайтед»

Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях Конор Макгрегор отреагировал на переход Криштиану Роналду в «Манчестер Юнайтед».
«Поздравляю Криштиану и «Манчестер Юнайтед». Здорово это слышать» — написал в своём «твиттере» Макгрегор.
Напомним, ранее стало известно, что Криштиану Роналду возвращается в «Манчестер Юнайтед». Футболист поставит подпись в контракте с клубом после получения визы и прохождения медицинского обследования.
Британские СМИ сообщали, что «Манчестер Юнайтед» предложил «Ювентусу» € 25 млн за 36-летнего португальца, а контракт Роналду с манкунианцами будет рассчитан до 2023 года.
Последним клубом Роналду был туринский «Ювентус», за который он выступал с 2018 года. 36-летний форвард стал лучшим бомбардиром чемпионата Италии в прошлом сезоне, забив 29 голов. С 2009 по 2018 год Криштиану выступал за мадридский «Реал».
Начало сезона Английской Премьер-лиги стало ещё зрелищнее вместе с «Okko». Трансляции матчей, а также игры Ла Лиги и Кубка Италии, аналитические программы и обзоры теперь доступны по подписке «Okko Футбол». До конца августа новые пользователи могут оформить её со скидкой, а уже опытные — выгодно продлить действующую.
- 28 августа 2021
-
14:56
-
13:55
-
12:22
-
11:03
-
09:31
-
08:41
-
08:31
-
00:58
-
00:50
- 27 августа 2021
-
22:58
-
21:33
-
21:03
-
19:37
-
18:47
-
17:30
-
15:02
-
13:00
-
11:06
-
09:31
-
09:00
-
08:35
-
08:01
-
00:13
- 26 августа 2021
-
23:26
-
21:35
-
20:40
-
20:24
-
18:37
-
18:29
-
17:43
-
15:28
-
14:55
-
14:07
-
12:03
-
10:34