Конор Макгрегор отреагировал на возвращение Криштиану Роналду в «Манчестер Юнайтед»

Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях Конор Макгрегор отреагировал на переход Криштиану Роналду в «Манчестер Юнайтед».

«Поздравляю Криштиану и «Манчестер Юнайтед». Здорово это слышать» — написал в своём «твиттере» Макгрегор.

Напомним, ранее стало известно, что Криштиану Роналду возвращается в «Манчестер Юнайтед». Футболист поставит подпись в контракте с клубом после получения визы и прохождения медицинского обследования.



Британские СМИ сообщали, что «Манчестер Юнайтед» предложил «Ювентусу» € 25 млн за 36-летнего португальца, а контракт Роналду с манкунианцами будет рассчитан до 2023 года.



Последним клубом Роналду был туринский «Ювентус», за который он выступал с 2018 года. 36-летний форвард стал лучшим бомбардиром чемпионата Италии в прошлом сезоне, забив 29 голов. С 2009 по 2018 год Криштиану выступал за мадридский «Реал».

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