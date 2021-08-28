Полный кард UFC Вегас 35 с главным поединком Эдсон Барбоза — Гига Чикадзе

В ночь с 28 на 29 августа в Лас-Вегасе (штат Невада, США) пройдёт турнир по смешанным единоборствам UFC Вегас 35. Главным событием турнира станет бой 32-летнего представителя Грузии Гиги Чикадзе и 35-летнего бразильца Эдсона Барбозы в полулёгкой весовой категории.



«Чемпионат» предлагает вашему вниманию полный кард турнира. В скобках указана текущая позиция в рейтинге UFC. Если она отсутствует, значит, боец не входит в топ-15 весовой категории.



UFC Vegas 35.



Основной кард



Эдсон Барбоза (№ 9) — Гига Чикадзе (№ 10) — полулёгкий вес

Брайан Бэттл – Жилберт Урбинья — средний вес

Рикки Тарсиос – Брэди Хьестанд — легчайший вес

Кевин Ли (№ 11) – Даниэль Родригес — полусредний вес

Андре Петроски – Майкл Гилмор — средний вес

Махмуд Мурадов – Джеральд Миршерт — средний вес.



Предварительный кард



Алессио Ди Кирико — Абдул Разак Альхассан — средний вес

Сэм Элви — Веллингтон Турман — средний вес

Дастин Джейкоби — Даррен Стюарт — полутяжёлый вес

Джей Джей Олдрич — Ванесса Демопулос — женский наилегчайший вес

Джамал Эммерс — Пэт Сабатини — полулёгкий вес

Мана Мартинез — Гвидо Каннетти — легчайший вес.