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Александр Усик обратился к Энтони Джошуа

Александр Усик обратился к Энтони Джошуа
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Бывший абсолютный чемпион мира по боксу в первом тяжёлом весе, украинец Александр Усик обратился к своему будущему сопернику, чемпиону мира по боксу в тяжёлом весе по версиям WBA, IBF, WBO и IBO Энтони Джошуа.

«Эй, Энтони! Хорошего дня», — кричит Александр Усик на видео, опубликованном в «инстаграме» спортсмена.

Посмотреть видео можно на «Чемпионате».

Александр Усик и Энтони Джошуа проведут поединок в Лондоне в ночь с 25 на 26 сентября мск.

34-летний Александр Усик выступает в профессиональном боксе с 2013 года. Последний поединок украинский спортсмен провёл в октябре 2020 года, победив британца Дерека Чисору единогласным решением судей. На счету Александра 18 побед (в том числе 13 нокаутом) в 18 боях. 31-летний Джошуа выиграл 24 поединка (22 — нокаутом) и один раз проиграл.

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