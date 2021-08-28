«Я в ММА не для того, чтобы получить ваше одобрение». Волков обратился к хейтерам

Российский боец смешанных единоборств Александр Волков, выступающий в UFC в тяжёлой весовой категории, в своём «инстаграме» разместил новый пост, обратившись к критикам.



«Внимательно слушаю ваши советы. Ну а если серьёзно… ну прекращайте. Знаю, что тут собралось много непризнанных экспертов, но я в единоборствах не для того, чтобы получить ваше одобрение. Я тренируюсь и выступаю лишь потому, что мне это просто нравится. Когда мне будет нужен ваш совет, я обязательно поинтересуюсь. Спасибо», — написал Волков.

Фото можно посмотреть на странице Александра Волкова в «Инстаграме».

Следующим соперником Волкова станет поляк Мартин Тыбура. Их поединок состоится на турнире UFC 267. Там же встретятся российский боец Пётр Ян и американец Алджамейн Стерлинг.