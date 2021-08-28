Кролла: Усик может стать кошмаром для любого супертяжеловеса

Британский боксёр Энтони Кролла высказался о бывшем абсолютном чемпионе мира по боксу в первом тяжёлом весе, украинце Александре Усике.



«Да, как я и говорил ранее, Усик может стать проблемой для супертяжеловесов. Однако я не увидел в нём большой уверенности, поэтому вполне могу и изменить своё мнение. Но я бы сказал, что поставлю на него почти против любого супертяжеловеса. Мне кажется, что в случае, если ему удастся сохранить подвижность по ходу адаптации к этому весу, то он может стать сущим кошмаром для каждого из них», — сказал Кролла в интервью на канале Boxing UK в YouTube.



34-летний Александр Усик выступает в профессиональном боксе с 2013 года. Последний поединок украинский спортсмен провёл в октябре 2020 года, победив британца Дерека Чисору единогласным решением судей. На счету Александра 18 побед (в том числе 13 нокаутом) в 18 боях.

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