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Кевин Ли поделился мнением о победителе предстоящего боя Вудли и Джейка Пола

Кевин Ли поделился мнением о победителе предстоящего боя Вудли и Джейка Пола
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Американский боец MMA Кевин Ли, выступающий в UFC в полусреднем весе, поделился мнением о фаворите предстоящего боя между бывшим бойцом UFC Тайроном Вудли и блогером Джейком Полом.

«Я бы поставил на Вудли. Я знаю его лично, правда, мне не нравятся боксёрские поединки, но я бы сказал, что победит Вудли. На его стороне опыт, и это может стать решающим фактором», — сказал Ли в интервью на канале MMAFightingonSBN в YouTube.

Джейк Пол и Тайрон Вудли проведут поединок 28 августа. Бой будет проходить в Огайо по правилам бокса. Ранее Вудли признал, что получит за этот бой больше, чем за поединки, которые он проводил в UFC.

Также Вудли говорил, что рассчитывает на повторный бой с блогером, чтобы «ограбить банк дважды». Отметим, что Тайрон является экс-чемпионом UFC. Пол говорил, что хочет провести поединок с экс-чемпионом UFC Конором Макгрегором.

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