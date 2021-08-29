Мурадов уступил Миршерту и потерпел первое поражение в UFC

В Лас-Вегасе (штат Невада, США) проходит турнир UFC Vegas 35. В первом бою главного карда встречались Махмуд Мурадов из Узбекистана и американец Джеральд Миршерт.
Поединок завершился во втором раунде после того, как Миршерт успешно применил удушающий прием. Для Мурадова это поражение стало первым в UFC. Всего на его счету 25 побед и 7 поражений. Миршерт выиграл 33-й бой из 47.
В главном событии вечера состоится бой между 32-летним Гигой Чикадзе (Грузия) и 35-летним Эдсоном Барбозой (Бразилия).
Основной кард
Эдсон Барбоза (№ 9) — Гига Чикадзе (№ 10) — полулёгкий вес
Брайан Бэттл – Жилберт Урбинья — средний вес
Рикки Тарсиос – Брэди Хьестанд — легчайший вес
Кевин Ли (№ 11) – Даниэль Родригес — полусредний вес
Андре Петроски – Майкл Гилмор — средний вес
Махмуд Мурадов – Джеральд Миршерт — средний вес.
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