Опубликован основной кард турнира UFC 268

Стал известен список всех основных боёв турнира UFC 268, который пройдёт 7 ноября в Нью-Йорке.

Основной кард

Камару Усман – Колби Ковингтон

Вейли Чжан – Роуз Намаюнас

Майкл Чендлер – Джастин Гэтжи

Люк Рокхолд – Шон Стриклэнд

Фрэнки Эдгар – Марлон Вера

Эл Яквинта – Бобби Грин

Жермейн де Рендами – Ирен Алдана.

Отметим, что Усман и Ковингтон уже провели один поединок. Тогда Камару одержал досрочную победу, сломав челюсть сопернику. Ранее Абдель-Азиз выразил надежду, что в повторном поединке Усман нанесёт ещё более серьёзные травмы сопернику.

Свой последний бой Ковингтон провёл в сентябре 2020 года. Американский боец победил в нём Тайрона Вудли техническим нокаутом. На данный момент Колби провёл 18 боёв в UFC, 16 из которых выиграл, а в двух потерпел поражения.