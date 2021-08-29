Опубликован основной кард турнира UFC 268

Стал известен список всех основных боёв турнира UFC 268, который пройдёт 7 ноября в Нью-Йорке.
Основной кард
Камару Усман – Колби Ковингтон
Вейли Чжан – Роуз Намаюнас
Майкл Чендлер – Джастин Гэтжи
Люк Рокхолд – Шон Стриклэнд
Фрэнки Эдгар – Марлон Вера
Эл Яквинта – Бобби Грин
Жермейн де Рендами – Ирен Алдана.
Отметим, что Усман и Ковингтон уже провели один поединок. Тогда Камару одержал досрочную победу, сломав челюсть сопернику. Ранее Абдель-Азиз выразил надежду, что в повторном поединке Усман нанесёт ещё более серьёзные травмы сопернику.
Свой последний бой Ковингтон провёл в сентябре 2020 года. Американский боец победил в нём Тайрона Вудли техническим нокаутом. На данный момент Колби провёл 18 боёв в UFC, 16 из которых выиграл, а в двух потерпел поражения.
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