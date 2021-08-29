Чикадзе нокаутировал Барбозу в главном поединке UFC Vegas 35

В ночь на 29 августа в Лас-Вегасе (штат Невада, США) прошёл турнир UFC Vegas 35.
В главном бою турнира сошлись представитель Грузии Гига Чикадзе и бразилец Эдсон Барбоза. Бой завершился в третьем раунде после того, как рефери засчитал Барбозе технический нокаут.
Для Чикадзе это 14-я победа в карьере и 7-я в UFC при двух поражениях. Барбоза проиграл 10-й бой из 32. При этом п количеству побед подряд Чикадзе сравнялся с действующим чемпионом полулёгкого дивизиона Александром Волкановски.
Ранее, в первом бою главного карда встречались Махмуд Мурадов из Узбекистана и американец Джеральд Миршерт. Поединок завершился во втором раунде после того, как Миршерт успешно применил удушающий прием. Для Мурадова это поражение стало первым в UFC. Всего на его счету 25 побед и 7 поражений. Миршерт выиграл 33-й бой из 47.
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