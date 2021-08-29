Все результаты турнира UFC Vegas 35

В ночь на 29 августа в Лас-Вегасе (штат Невада, США) прошёл турнир UFC Vegas 35.
В главном бою турнира сошлись представитель Грузии Гига Чикадзе и бразилец Эдсон Барбоза. Бой завершился в третьем раунде после того, как рефери засчитал Барбозе технический нокаут.
Полулегкий вес: Гига Чикадзе (Грузия) победил Эдсона Барбозу (Бразилия) — ТКО (3-й раунд).
Средний вес: Брайэн Баттл (США) победил Гилберта Урбину (США) — удушение сзади (2-й раунд).
Легчайший вес: Рики Турсиос (США) победил Брэди Хайстэнд (США) — раздельное решение судей (29-28, 28-29, 29-28).
Полусредний вес: Дэниэл Родригес (США) победил Кевина Ли (США) — единогласное решение судей (29-28, 29-28, 29-28).
Средний вес: Андре Петроски (США) победил Майкла Гилмора (США) — ТКО (3-й раунд, 3:12).
Средний вес: Джеральд Миршерт (США) победил Махмуда Мурадова (Узбекистан) — удушение сзади (2-й раунд).
Средний вес: Абдул Разак Альхассан (Гана, 11-4) победил Алессио Ди Кирико (Италия, 13-6) — КО (1-й раунд).
Средний вес: Веллингтон Турман (Бразилия, 17-5) победил Сэма Алви (США, 33-16 -1) раздельное решение судей (28-27, 27-28, 27-28).
Полутяжелый вес: Дастин Джейкоби (США, 15-5) победил Даррена Стюарта (Англия, 12-8) — ТКО (1-Й раунд).
Легчайший вес: Леомана Мартинез (США) победил Гвидо Каннети (Аргентина) — раздельное решение судей (29-28, 28-29, 29-28).
Пэт Сабатини победил Джамала Эммерса болевым приёмом на ногу в первом раунде (1:53).
ДжейДжей Олдрич победила Ванессу Демопулос единогласным решением судей (30-27, 30-27, 30-27).
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