Все результаты турнира UFC Vegas 35

В ночь на 29 августа в Лас-Вегасе (штат Невада, США) прошёл турнир UFC Vegas 35.

В главном бою турнира сошлись представитель Грузии Гига Чикадзе и бразилец Эдсон Барбоза. Бой завершился в третьем раунде после того, как рефери засчитал Барбозе технический нокаут.

Полулегкий вес: Гига Чикадзе (Грузия) победил Эдсона Барбозу (Бразилия) — ТКО (3-й раунд).

Средний вес: Брайэн Баттл (США) победил Гилберта Урбину (США) — удушение сзади (2-й раунд).

Легчайший вес: Рики Турсиос (США) победил Брэди Хайстэнд (США) — раздельное решение судей (29-28, 28-29, 29-28).

Полусредний вес: Дэниэл Родригес (США) победил Кевина Ли (США) — единогласное решение судей (29-28, 29-28, 29-28).

Средний вес: Андре Петроски (США) победил Майкла Гилмора (США) — ТКО (3-й раунд, 3:12).

Средний вес: Джеральд Миршерт (США) победил Махмуда Мурадова (Узбекистан) — удушение сзади (2-й раунд).

Средний вес: Абдул Разак Альхассан (Гана, 11-4) победил Алессио Ди Кирико (Италия, 13-6) — КО (1-й раунд).

Средний вес: Веллингтон Турман (Бразилия, 17-5) победил Сэма Алви (США, 33-16 -1) раздельное решение судей (28-27, 27-28, 27-28).

Полутяжелый вес: Дастин Джейкоби (США, 15-5) победил Даррена Стюарта (Англия, 12-8) — ТКО (1-Й раунд).

Легчайший вес: Леомана Мартинез (США) победил Гвидо Каннети (Аргентина) — раздельное решение судей (29-28, 28-29, 29-28).

Пэт Сабатини победил Джамала Эммерса болевым приёмом на ногу в первом раунде (1:53).

ДжейДжей Олдрич победила Ванессу Демопулос единогласным решением судей (30-27, 30-27, 30-27).