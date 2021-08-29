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Определились бойцы, получившие бонусы за участие в турнире UFC Вегас 35

Определились бойцы, получившие бонусы за участие в турнире UFC Вегас 35
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Стали известны имена бойцов, ставших обладателями бонусов в размере $ 50 тысяч за лучшие выступления на турнире UFC Вегас 35, проходившем в ночь с 28 на 29 августа в Лас-Вегасе (штат Невада, США). Ими стали четыре участника соревнований. Имена бойцов сообщила пресс-служба UFC в официальном «твиттере» организации.

Бонусы получили:

Грузинский боец Гига Чикадзе (победил бразильца Эдсона Барбозу техническим нокаутом в главном бою вечера).

Представитель Ганы Абдул Разак Альхассан (праздновал победу в бою с итальянцем Алессио Ди Кирико).

Джеральд Миршерт из США (одолел представителя Узбекистана Махмуда Мурадова).

Американец Пэт Сабатини (победил Джамала Эммерса болевым приёмом на ногу в первом раунде).

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