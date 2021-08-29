Макгрегор поделился мыслями, как обойти Месси в списке Forbes

Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях Конор Макгрегор разместил новый пост в своём «инстаграме», где поделился мыслями, как обойти новичка «Пари Сен-Жермен» Лионеля Месси в списке Forbes этого года.



«Безумие, как эта команда собрала всех этих невероятных игроков, да ещё так быстро. Месси зарабатывает $ 75 млн в год. Не считая бонусов. Без ещё одного боя победить его в списке Forbes этого года будет непросто. Но, тем не менее, не списывайте меня со счетов», — написал Конор.

Фото можно посмотреть на странице Конора Макгрегора в «Инстаграме».

В настоящее время Макгрегор восстанавливается после перелома ноги, который он получил на состоявшемся в ночь с 10 на 11 июля мск турнире по смешанным единоборствам UFC 264. Соперником Конора был бывший временный чемпион лиги в лёгком весе Дастин Порье. Победу Порье одержал ещё в первом раунде.