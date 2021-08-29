Гига Чикадзе рассказал, с кем хотел бы провести следующий бой

Грузинский боец Гига Чикадзе прокомментировал победу, которую он одержал в бою с представителем Бразилии Эдсоном Барбозой. Их поединок прошёл в ночь на 29 августа в Лас-Вегасе (штат Невада, США) на турнире UFC Vegas 35 и стал главным событием вечера. Гига также сообщил, с кем хотел бы провести следующий бой. По словам Чикадзе, он хотел бы встретиться с экс-чемпионом UFC в полулёгком весе Максом Холлоуэем.



«Большое уважение Эдсону, его семье — вы потрясающие. Этот бой был вызовом. За все свои слова я отвечаю. Я человек слова и готов доказать это на деле. Я выиграл два боя, нокаутировал парней, которые являются настоящими легендами этого спорта. Здесь я для того, чтобы драться с лучшими и самыми именитыми оппонентами. Я бы с радостью страховал предстоящий титульный бой и, если что, вышел бы на замену.

А вообще есть один гаваец во главе нашего дивизиона. Он знает моё имя, я видел интервью, в котором его спросили про меня, и он такой: «Да-да, слышал про этого парня Гигу, который пинает соперников». Но я не просто какой-то Гига, я выбиваю всю дрянь из людей.

Говорю ли я о Максе Холлоуэе? Всё верно, я давно ждал этого момента. Либо он, либо страховка титульного поединка. Вот для чего я здесь», — сказал Чикадзе после боя (видео доступно в эфире канала UFC Russia в YouTube).