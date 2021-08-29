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Махмуд Мурадов высказался после своего первого поражения в UFC

Махмуд Мурадов высказался после своего первого поражения в UFC
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Узбекский боец Махмуд Мурадов прокомментировал поражение, которое он потерпел в бою с американцем Джеральдом Миршертом. Поединок прошёл в ночь с 28 на 29 августа на турнире UFC Vegas 35.

«Победы и поражения — всё по воле Всевышнего! Никаких отговорок, соперник был лучше и сегодня он выиграл. Всем большое спасибо за вашу поддержку. Иншааллах, вернёмся сильнее», — написал Мурадов на своей странице в «Инстаграме».

Фото можно посмотреть на странице Махмуда Мурадова в «Инстаграме».

Поражение от Миршерта стало первым в карьере Мурадова в UFC.

В главном событии вечера UFC Vegas 35 встречались 32-летний Гига Чикадзе из Грузии и 35-летний Эдсон Барбоза из Бразилии. Бой завершился в третьем раунде после того, как рефери засчитал Барбозе технический нокаут.

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