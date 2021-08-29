Президент FIAS: Хабиб задушил Макгрегора благодаря технике и приёмам самбо

Президент Международной федерации самбо (FIAS) Василий Шестаков поделился мнением о бывшем чемпионе UFC в лёгком весе Хабибе Нурмагомедове и легендарном российском бойце смешанных единоборств Фёдоре Емельяненко.

«Планирую ли привлекать Хабиба к мероприятиям? Мы с ним общаемся. Но он очень занятой человек, много путешествует. Однако не стоит забывать и о Фёдоре Емельяненко, который является послом самбо в мире и на всех мероприятиях присутствует именно в этой роли. Поддерживаем с ними контакты, у нас хорошие отношения.

Кто из них больше самбист? Они оба в своих боях используют технику самбо. Оба хороши и в партере, и в стойке. Помните, как Хабиб задушил Конора Макгрегора? Там был удушающий силового плана. Это говорит о том, что наш боец довёл соперника до такого состояния, что тот был готов сдаться при первой возможности. И всё это ему дала техника, приёмы самбо.

У Фёдора другой технический набор. Но всё равно всё это они взяли из самбо. Кто из них взял больше? Они в равной степени самбисты и в равной степени великие спортсмены», — приводит слова Шестакова Sport24.