58-летний американский бывший абсолютный чемпион мира в первом тяжёлом весе Эвандер Холифилд сообщил об отмене своего следующего боя.



«Я месяцами усердно тренировался, но, похоже, произошла очередная отмена боя. Это не помешает моей решимости и планам бога на меня. Неважно, с кем я буду драться, кто будет моим промоутером. Обещаю своим болельщикам, что хотя бы ещё раз выйду в ринг, перед тем как навсегда повешу свои перчатки на гвоздь. Спасибо фанатам за то, что всегда были рядом, несмотря ни на что. Пусть хранит вас бог», — написал в своём «инстаграме» Холифилд.



Холифилд должен был встретиться с Кевином Макбрайдом.



Ранее Холифилд рассказал о готовности провести поединок с популярным видеоблогером Джейком Полом. По словам Холифилда, он согласится побоксировать с Полом, если ему предложат большой гонорар.

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