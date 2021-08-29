Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Менеджер Вудли рассказал о гонораре Тайрона за бой с Джейком Полом

Менеджер Вудли рассказал о гонораре Тайрона за бой с Джейком Полом
Комментарии

Малки Кава, менеджер Тайрона Вудли, рассказал о гонораре своего подопечного за бой с блогером Джейком Полом.

«Нам предложили хорошие деньги. Тайрон получит семизначную сумму, и это не $ 1 млн, а больше. Кроме того, нам достанется процент от продаж. В общем, существенный гонорар. Тайрон в отличной форме, он спокоен как удав. Ему не нужно было сгонять вес, он в отличном настроении. Мы готовы вырубить Пола», — приводит слова Кавы BJPenn.

Джейк Пол и Тайрон Вудли проведут поединок в ночь с 29 на 30 августа мск. Бой будет проходить по правилам бокса в США, в родном штате Джейка — Огайо. Ранее Вудли признал, что получит за этот бой больше, чем за поединки, которые он проводил в UFC. Вудли также дал понять, что рассчитывает на повторный бой с блогером, чтобы «ограбить банк дважды». Ранее мнением о победителе этого поединка поделился американский боец MMA Кевин Ли, выступающий в UFC в полусреднем весе.

Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021