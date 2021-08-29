Менеджер Вудли рассказал о гонораре Тайрона за бой с Джейком Полом

Малки Кава, менеджер Тайрона Вудли, рассказал о гонораре своего подопечного за бой с блогером Джейком Полом.



«Нам предложили хорошие деньги. Тайрон получит семизначную сумму, и это не $ 1 млн, а больше. Кроме того, нам достанется процент от продаж. В общем, существенный гонорар. Тайрон в отличной форме, он спокоен как удав. Ему не нужно было сгонять вес, он в отличном настроении. Мы готовы вырубить Пола», — приводит слова Кавы BJPenn.



Джейк Пол и Тайрон Вудли проведут поединок в ночь с 29 на 30 августа мск. Бой будет проходить по правилам бокса в США, в родном штате Джейка — Огайо. Ранее Вудли признал, что получит за этот бой больше, чем за поединки, которые он проводил в UFC. Вудли также дал понять, что рассчитывает на повторный бой с блогером, чтобы «ограбить банк дважды». Ранее мнением о победителе этого поединка поделился американский боец MMA Кевин Ли, выступающий в UFC в полусреднем весе.