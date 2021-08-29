Менеджер Вудли рассказал о гонораре Тайрона за бой с Джейком Полом

Малки Кава, менеджер Тайрона Вудли, рассказал о гонораре своего подопечного за бой с блогером Джейком Полом.
«Нам предложили хорошие деньги. Тайрон получит семизначную сумму, и это не $ 1 млн, а больше. Кроме того, нам достанется процент от продаж. В общем, существенный гонорар. Тайрон в отличной форме, он спокоен как удав. Ему не нужно было сгонять вес, он в отличном настроении. Мы готовы вырубить Пола», — приводит слова Кавы BJPenn.
Джейк Пол и Тайрон Вудли проведут поединок в ночь с 29 на 30 августа мск. Бой будет проходить по правилам бокса в США, в родном штате Джейка — Огайо. Ранее Вудли признал, что получит за этот бой больше, чем за поединки, которые он проводил в UFC. Вудли также дал понять, что рассчитывает на повторный бой с блогером, чтобы «ограбить банк дважды». Ранее мнением о победителе этого поединка поделился американский боец MMA Кевин Ли, выступающий в UFC в полусреднем весе.
- 29 августа 2021
-
23:00
-
21:56
-
20:53
-
18:52
-
17:59
-
15:29
-
14:27
-
14:12
-
13:06
-
12:36
-
11:03
-
09:59
-
08:51
-
08:27
-
07:47
-
06:09
-
00:01
- 28 августа 2021
-
22:37
-
21:51
-
20:22
-
18:47
-
17:49
-
16:30
-
15:46
-
14:56
-
13:55
-
12:22
-
11:03
-
09:31
-
08:41
-
08:31
-
00:58
-
00:50
- 27 августа 2021
-
22:58
-
21:33