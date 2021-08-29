Сергей Павлович снялся с боя на UFC Вегас 36, его заменит Спивак

Российский боец UFC в тяжёлом весе Сергей Павлович не сможет выступить на турнире UFC Вегас 36, сообщает MMAJunkie. Причина отказа Павловича от боя не сообщается. Соперником россиянина должен был стать Том Аспинэлл.



UFC быстро нашла замену россиянину — в бою с Аспинэллом его заменит молдавский боец Сергей Спивак.



Сергей Павлович дебютировал в UFC 24 ноября 2018 года, проиграв нокаутом Алистару Овериму. Это поражение стало для Павловича первым и единственным на данный момент в профессиональной карьере. После боя с Оверимом Павлович дважды выходил в октагон, и оба поединка закончились нокаутом в первом раунде в пользу Павловича. Сначала Сергей победил Марсело Голма, а затем Мориса Грина. Павлович не выходил в клетку с октября 2019 года.



Летом 2020 года 29-летний Павлович должен был драться с французом Сирилем Ганом, однако поединок не состоялся, поскольку россиянин получил травму связок колена и перенёс операцию.



Том Аспинэлл за свою карьеру провёл 12 боев, в которых одержал десять побед. В феврале этого года англичанин победил Андрея Орловского.