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Волкановски не верил в победу Чикадзе над Барбозой после второго раунда

Волкановски не верил в победу Чикадзе над Барбозой после второго раунда
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Чемпион UFC в полулёгком весе Александр Волкановски прокомментировал победу Гиги Чикадзе в поединке с Эдсоном Барбозой на турнире UFC Вегас 35. Бой завершился в третьем раунде после того, как рефери засчитал Барбозе технический нокаут.

«Гига отлично начал, но, похоже, пострадал и начал замедляться. Или нет?» — написал Волкановски во время боя.

«Отличная работа от Гиги, я посчитал, что он устал после второго раунда. Оказывается, нет!» — написал после боя Александр.

Для Гиги Чикадзе это 14-я победа в карьере и 7-я в UFC при двух поражениях. Барбоза проиграл 10-й бой из 32. При этом по количеству побед подряд Чикадзе сравнялся с действующим чемпионом полулёгкого дивизиона Александром Волкановски.

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