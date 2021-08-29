Волкановски не верил в победу Чикадзе над Барбозой после второго раунда
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Чемпион UFC в полулёгком весе Александр Волкановски прокомментировал победу Гиги Чикадзе в поединке с Эдсоном Барбозой на турнире UFC Вегас 35. Бой завершился в третьем раунде после того, как рефери засчитал Барбозе технический нокаут.
«Гига отлично начал, но, похоже, пострадал и начал замедляться. Или нет?» — написал Волкановски во время боя.
«Отличная работа от Гиги, я посчитал, что он устал после второго раунда. Оказывается, нет!» — написал после боя Александр.
Для Гиги Чикадзе это 14-я победа в карьере и 7-я в UFC при двух поражениях. Барбоза проиграл 10-й бой из 32. При этом по количеству побед подряд Чикадзе сравнялся с действующим чемпионом полулёгкого дивизиона Александром Волкановски.
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