А. Емельяненко: у Джигурды уже песок из задницы сыплется. Ему к земле пора привыкать

Российский боец смешанных единоборств Александр Емельяненко прокомментировал анонсированный бой между актёром Никитой Джигурдой и адвокатом Сергеем Жориным.
«Я как-то говорил, что у Джигурды уже песок из задницы сыплется. Ему на пенсию пора, а он ещё на ринг зачем-то лезет. Никита и меня на бой вызывал. Но из-за того, что я дедушек не бью, этот поединок не состоялся.
Отдыхай, Никита Джигурда, уже к земле тебе пора привыкать. Хорошего тебе дня и отличного настроения. Пока-пока», — цитирует Емельяненко ВсеПроСпорт.ру.
Напомним, ранее стало известно, что российский актёр и шоумен Никита Джигурда бросил вызов известному адвокату Сергею Жорину. Джигурда заявил, что Жорин неоднократно обманывал клиентов, в том числе его бывшую супругу, олимпийскую чемпионку по фигурному катанию Марину Анисину.
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