Тим Цзю отреагировал на присвоение ему статуса обязательного претендента на пояс WBO
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Обладатель региональных титулов по версиям WBO и IBF в первом среднем весе Тим Цзю отреагировал на присвоение ему статуса обязательного претендента на звание чемпиона мира по версии WBO.
«Вы можете убегать, но теперь вам не спрятаться. Я иду за всеми. Обязательный претендент», — написал Цзю-младший на своей странице в «Инстаграме».
Соответствующий пост доступен на его странице в социальной сети.
Напомним, обладателем титула чемпиона мира по версии WBO в первом среднем весе является Брайан Кастаньо. Вместе с тем, не факт, что Тим следующий поединок проведёт именно с аргентинцем. Велика вероятность, что Кастаньо проведёт повторный объединительный поединок с Джермеллом Чарло. Первая встреча боксёров завершилась вничью.
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