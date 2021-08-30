Тим Цзю отреагировал на присвоение ему статуса обязательного претендента на пояс WBO

Обладатель региональных титулов по версиям WBO и IBF в первом среднем весе Тим Цзю отреагировал на присвоение ему статуса обязательного претендента на звание чемпиона мира по версии WBO.

«Вы можете убегать, но теперь вам не спрятаться. Я иду за всеми. Обязательный претендент», — написал Цзю-младший на своей странице в «Инстаграме».

Соответствующий пост доступен на его странице в социальной сети.

Напомним, обладателем титула чемпиона мира по версии WBO в первом среднем весе является Брайан Кастаньо. Вместе с тем, не факт, что Тим следующий поединок проведёт именно с аргентинцем. Велика вероятность, что Кастаньо проведёт повторный объединительный поединок с Джермеллом Чарло. Первая встреча боксёров завершилась вничью.