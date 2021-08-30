Кормье восхитился Чикадзе

Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях Даниэль Кормье отреагировал на очередной успех бойца полулёгкого веса Гиги Чикадзе.
«Вау. Гига Чикадзе — человек настоящих дел», — написал американец на своей странице в «Твиттере».
Напомним, ранним утром 29 августа бой Чикдзе с Эдсоном Барбозой возглавил турнир по смешанным единоборствам UFC Вегас 35. Грузинский боец нокаутировал соперника в третьем раунде. Эта победа стала для Чикадзе уже седьмой кряду в UFC. Отметим, что такая же успешная серия в активе чемпиона организации в этой весовой категории Александера Волкановски.
После турнира Чикадзе вызвал на поединок экс-чемпиона лиги в полулёгком весе Макса Холлоуэя, также выразил готовность выступить резервистом в бою Волкановски с Брайаном Ортегой.
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