Кормье восхитился Чикадзе

Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях Даниэль Кормье отреагировал на очередной успех бойца полулёгкого веса Гиги Чикадзе.

«Вау. Гига Чикадзе — человек настоящих дел», — написал американец на своей странице в «Твиттере».

Напомним, ранним утром 29 августа бой Чикдзе с Эдсоном Барбозой возглавил турнир по смешанным единоборствам UFC Вегас 35. Грузинский боец нокаутировал соперника в третьем раунде. Эта победа стала для Чикадзе уже седьмой кряду в UFC. Отметим, что такая же успешная серия в активе чемпиона организации в этой весовой категории Александера Волкановски.

После турнира Чикадзе вызвал на поединок экс-чемпиона лиги в полулёгком весе Макса Холлоуэя, также выразил готовность выступить резервистом в бою Волкановски с Брайаном Ортегой.