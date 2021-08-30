Шлеменко стал почётным гражданином Хасавюртовского района

Бывший чемпион Bellator, ветеран смешанных единоборств Александр Шлеменко получил статус почётного гражданина Хасавюртовского района. Об этом спортсмен сообщил на своей странице в «Инстаграме». Соответствующей награды он был удостоен во время визита в Дагестан.

«Сегодня вместе с командой Султана Хамзаева принял участие в открытии спортивной площадки «Трезвая Россия» в селе Новогагатли Хасавюртовского района.



Общими усилиями мы продолжаем развивать спорт шаговой доступности. Таких уличных спортивных площадок должно становиться как можно больше.



В праздничной обстановке неожиданно для меня глава Хасавюртовского района Джамбулат Салавов вручил мне медаль и знак почётного гражданина Хасавюртовского района. Благодарю за оказанное внимание. В Новогагатли живут приятные, открытые, миролюбивые люди, от которых не хотелось уезжать!», — написал Шлеменко в социальной сети.

Соответствующий пост доступен на его странице в «Инстаграме».