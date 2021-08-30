Кевина Ли могут уволить из UFC
Поделиться
Американский боец MMA Кевин Ли, который выступает в полусреднем весе, может быть уволен из UFC, сообщает Bj Penn.
Напомним, на минувшем турнире UFC Vegas 35, который состоялся в Лас-Вегасе (штат Невада, США) Ли единогласным решением проиграл представителю США Дэниэлу Родригесу.
После боя глава UFC Дана Уайт не смог точно ответить на вопрос о будущем Ли в промоушене.
«Будущее Ли в UFC? Здесь или не здесь», — сказал Уайт.
Всего в смешанных единоборствах Ли провёл 25 боёв, в которых одержал 18 побед и потерпел 7 поражений. Отметим, за последние пять боев в UFC он потерпел четыре поражения. Свою последнюю победу в промоушене он одержал в ноябре 2019 года, победив Грегора Гиллеспи в рамках турнирах UFC 244.
Комментарии
- 30 августа 2021
-
02:07
-
01:55
-
01:49
-
01:41
-
00:56
- 29 августа 2021
-
23:47
-
23:00
-
21:56
-
20:53
-
18:52
-
17:59
-
15:29
-
14:27
-
14:12
-
13:06
-
12:36
-
11:03
-
09:59
-
08:51
-
08:27
-
07:47
-
06:09
-
00:01
- 28 августа 2021
-
22:37
-
21:51
-
20:22
-
18:47
-
17:49
-
16:30
-
15:46
-
14:56
-
13:55
-
12:22
-
11:03
-
09:31
Партнерский контент