Кевина Ли могут уволить из UFC

Американский боец MMA Кевин Ли, который выступает в полусреднем весе, может быть уволен из UFC, сообщает Bj Penn.

Напомним, на минувшем турнире UFC Vegas 35, который состоялся в Лас-Вегасе (штат Невада, США) Ли единогласным решением проиграл представителю США Дэниэлу Родригесу.

После боя глава UFC Дана Уайт не смог точно ответить на вопрос о будущем Ли в промоушене.

«Будущее Ли в UFC? Здесь или не здесь», — сказал Уайт.

Всего в смешанных единоборствах Ли провёл 25 боёв, в которых одержал 18 побед и потерпел 7 поражений. Отметим, за последние пять боев в UFC он потерпел четыре поражения. Свою последнюю победу в промоушене он одержал в ноябре 2019 года, победив Грегора Гиллеспи в рамках турнирах UFC 244.