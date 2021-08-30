Руки-Базуки проиграл бой нокаутом и повредил бицепс

Блогер Кирилл Терёшин, известный под кличкой Руки-Базуки потерпел поражение в бою по правилам бокса. Он уступил человеку по имени Рашад. Согласно регламенту бой должен был продлиться три раунда по две минуты.

Терёшин проиграл во втором раунде техническим нокаутом. Позже блогер сказал, что в результате боя повредил бицепс.

Напомним, ранее Терёшин проиграл хакасскому блогеру Олегу Монголу в бою по альтернативным правилам ММА.

Терёшин в прошлом прославился за счёт того, что выкладывал во «ВКонтакте» и «Инстаграме» результаты инъекций самодельного синтола в руки. Бицепсы раздулись до объёма в 60 сантиметров, что привело к бешеной популярности, а также к участию Кирилла во многих передачах на федеральных каналах.