Блогер Джейк Пол победил экс-чемпиона UFC Тайрона Вудли в боксёрском поединке

В Кливленде (США) состоялся боксёрский поединок между 24-летним популярным блогером Джейком Полом и 39-летним экс-чемпионом UFC в полусреднем весе Тайроном Вудли. Бой прошёл по правилам бокса и продлился все запланированные восемь раундов.

В результате Джейк Пол одержал победу раздельным решением судей — 77-75, 75-77, 78-74.

Тайрон Вудли выступал в UFC с 2013 по 2021 год, за это время он провёл 28 поединков, выиграв 19 из которых, а ещё семь закончились для него поражением. В 2016 году ему удалось стать чемпионом промоушена в полусреднем весе, одержав победу нокаутом над Робби Лоулером. В апреле этого года он официально был уволен из UFC.

Для Джейка Пола этот бой стал четвёртым в карьере. В предыдущих трёх боях он нокаутировал Али Эсона Гиба, Нэйта Робинсона и Бена Аскрена.



Напомним, финальная пресс-конференция с участием Джейка Пола и Тайрона Вудли омрачилась скандалом. Конфликтная ситуация произошла после того, как член команды Пола оскорбил мать Вудли. Сразу после этого представители бойцов вступили в словесную перепалку друг с другом, прекратить которую удалось лишь при содействии сотрудников безопасности.