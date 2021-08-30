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Джейк Пол: победа раздельным решением над Вудли? Давайте будем честны, это чушь собачья

Джейк Пол: победа раздельным решением над Вудли? Давайте будем честны, это чушь собачья
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24-летний американский популярный блогер Джейк Пол прокомментировал победу раздельным решением судей в боксёрском поединке над 39-летним экс-чемпионом UFC в полусреднем весе Тайроном Вудли.

«Вудли — жёсткий оппонент. Он в ММА уже 20 с чем-то лет. Я занимаюсь этим лишь 3 года. Поединок с ним оказался более трудным, чем я ожидал. Мои ноги чувствовали себя странно после раздевалки.

Победа раздельным решением? Давайте будем честны, это чушь собачья. За весь бой он по-настоящему попал в меня лишь однажды.

Нужен ли мне перерыв перед следующим боем? Посмотрим», — цитирует Джейка MMA Fighting в «Твиттере».

Тайрон Вудли выступал в UFC с 2013 по 2021 год, за это время он провёл 28 поединков, выиграв 19 из которых, а ещё семь закончились для него поражением. В 2016 году ему удалось стать чемпионом промоушена в полусреднем весе, одержав победу нокаутом над Робби Лоулером. В апреле этого года он официально был уволен из UFC.

Для Джейка Пола этот бой стал четвёртым в ММА. В предыдущих трёх боях он нокаутировал Али Эсона Гиба, Нэйта Робинсона и Бена Аскрена.

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