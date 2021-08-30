Джейк Пол: Макгрегору нужно протрезветь и возвращаться в спортзал

24-летний американский блогер Джейк Пол после победы в боксёрском поединке над экс-чемпионом UFC Тайроном Вудли ярко высказался о других бойцах UFC – Коноре Макгрегоре и Нейте Диазе.

«Макгрегор? Ему сейчас необходимо на гораздо более серьёзных вещах, чем мне. У меня уже серия из пяти побед кряду, у него же три поражения и один выигранный поединок. Парню нужно протрезветь и возвращаться в спортзал. Я продал больше билетов, чем Конор Макгрегор в своём родном городе при полной поддержке UFC, на свой четвертый бой в карьере.

Посты Нейта Диаза в «Твиттере»? Заговорил ещё один неудачник. Конечно, он хочет заработать. Спасибо за внимание. Спасибо, что наблюдаете за мной. Я ценю это.

Слова про татуировку Тайрону Вудли? Ему лучше сделать её быстрее, потому что в противном случае мы найдём другого соперника. Когда он сделает её, мы поговорим, но, честно говоря, сегодня я победил достаточно убедительно», — приводит слова Джейка Пола MMA Fighting в «Твиттере».