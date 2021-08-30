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Кормье отреагировал на поражение Вудли от блогера Пола в боксёрском поединке

Кормье отреагировал на поражение Вудли от блогера Пола в боксёрском поединке
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Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях Даниэль Кормье отреагировал на поражение 39-летнего экс-бойца UFC Тайрона Вудли от 24-летнего популярного блогера Джейка Пола в 8-раундовом боксёрском поединке.

«Джейк Пол показал, что он стойкий и не сдастся! Тайрон был недостаточно активен, хотя бой был неплохой. Нужна была активность! Пол был измучен, а когда человек так устаёт, нужно завершать этот бой. В какой форме ты бы не был. Чёрт возьми, Тайрон!» — гласит пост Кормье в «Твиттере».

Напомним, в результате поединка Джейк Пол одержал победу раздельным решением судей — 77-75, 75-77, 78-74.

Тайрон Вудли выступал в UFC с 2013 по 2021 год, за это время он провёл 28 поединков, выиграв 19 из которых, а ещё семь закончились для него поражением. В 2016 году ему удалось стать чемпионом промоушена в полусреднем весе, одержав победу нокаутом над Робби Лоулером. В апреле этого года он официально был уволен из UFC.

Для Джейка Пола этот бой стал четвёртым в карьере. В предыдущих трёх боях он нокаутировал Али Эсона Гиба, Нэйта Робинсона и Бена Аскрена.

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