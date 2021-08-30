Президент UFC отреагировал на угрозы со стороны Джейка Пола

Президент UFC Дана Уайт прокомментировал слова боксёра и видеоблогера Джейка Пола в свой адрес. Ранее Джейк Пол заявил, что его словесный конфликт с Уайтом приведёт к тому, что он нокаутирует президента UFC при личной встрече.

«Ну, это имеет смысл. Я вхожу в ту возрастную категорию парней, с которыми он дерётся. Да, я видел, что он хочет драться со мной. Он сражается только с 50-летними.

Многие хотели бы напасть на меня, так что становись в очередь. Это чертовски длинная очередь, парень. Тебе придётся немного подождать. Нет, меня это не беспокоит. Это и есть бизнес, которым мы занимаемся. Я тоже часто говорю гадости о людях. Это просто часть игры», — приводит слова Даны Уайта издание MMAJunkie.