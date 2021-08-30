Николай Валуев — о вакцинации: не будьте дураками

Бывший чемпион мира по боксу в тяжёлом весе, а ныне депутат Госдумы РФ Николай Валуев призвал россиян вакцинироваться от коронавируса.

«Из-за мутаций появляются всё новые штаммы. Однако сегодня абсолютно очевидно, что они успешно тормозятся вакцинами. Даже если заболеете, то болезнь однозначно протечёт легче.

Болеют тяжело. Именно из-за того, что штамм стал другим. Если раньше основной группой риска были люди старшего поколения, а молодёжь переносила это легче, то сегодня уже об этом говорить нельзя. Имеет смысл задуматься.

Вакцинация спасает и будет спасать абсолютное большинство жителей. Мы должны понимать, что это ответственность по отношению к нашим близким. Берегите себя, не будьте дураками», — рассказал Валуев в видео, выложенном в «инстаграме» Центра управления регионом Якутии.