Пол отреагировал на твит Макгрегора после боя Джейка с Вудли

Боксёр и видеоблогер Джейк Пол прокомментировал твит бывшего чемпиона UFC в двух весовых категориях Конора Макгрегора. После победы Пола над экс-чемпионом UFC Тайроном Вудли Макгрегор написал: «Слюнки текут».

«Мы на пути к намного более крутым боям. У меня тоже слюнки текут, поскольку я только разогреваюсь. У Конора Макгрегора и помимо меня есть над чем сосредоточиться», — приводит слова Пола Fox Sports Australia.

Напомним, в результате поединка Джейк Пол одержал победу раздельным решением судей — 77-75, 75-77, 78-74.

Тайрон Вудли выступал в UFC с 2013 по 2021 год, за это время он провёл 28 поединков, выиграв 19 из которых, а ещё семь закончились для него поражением. В 2016 году ему удалось стать чемпионом промоушена в полусреднем весе, одержав победу нокаутом над Робби Лоулером. В апреле этого года он официально был уволен из UFC.

Для Джейка Пола этот бой стал четвёртым в карьере. В предыдущих трёх боях он нокаутировал Али Эсона Гиба, Нэйта Робинсона и Бена Аскрена.