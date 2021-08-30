Диллон Дэнис — Джейку Полу: я положил бы твою голову между канатами и станцевал на ней

Друг и спарринг-партнёр Конора Макгрегора Диллон Дэнис опубликовал в своём «твиттере» фото Джейка Пола после его победы в боксёрском поединке с Тайроном Вудли, пригрозив видеоблогеру расправой.

«Я положил бы твою голову между канатами и станцевал на ней», — написал Дэнис.

Публикация доступна в «твиттере» Диллона Дэниса.

Напомним, в результате поединка Джейк Пол одержал победу раздельным решением судей — 77-75, 75-77, 78-74.



Тайрон Вудли выступал в UFC с 2013 по 2021 год, за это время он провёл 28 поединков, выиграв 19 из которых, а ещё семь закончились для него поражением. В 2016 году ему удалось стать чемпионом промоушена в полусреднем весе, одержав победу нокаутом над Робби Лоулером. В апреле этого года он официально был уволен из UFC.



Для Джейка Пола этот бой стал четвёртым в карьере. В предыдущих трёх боях он нокаутировал Али Эсона Гиба, Нейта Робинсона и Бена Аскрена.