Диллон Дэнис — Джейку Полу: я положил бы твою голову между канатами и станцевал на ней

Друг и спарринг-партнёр Конора Макгрегора Диллон Дэнис опубликовал в своём «твиттере» фото Джейка Пола после его победы в боксёрском поединке с Тайроном Вудли, пригрозив видеоблогеру расправой.
«Я положил бы твою голову между канатами и станцевал на ней», — написал Дэнис.
Публикация доступна в «твиттере» Диллона Дэниса.
Напомним, в результате поединка Джейк Пол одержал победу раздельным решением судей — 77-75, 75-77, 78-74.
Тайрон Вудли выступал в UFC с 2013 по 2021 год, за это время он провёл 28 поединков, выиграв 19 из которых, а ещё семь закончились для него поражением. В 2016 году ему удалось стать чемпионом промоушена в полусреднем весе, одержав победу нокаутом над Робби Лоулером. В апреле этого года он официально был уволен из UFC.
Для Джейка Пола этот бой стал четвёртым в карьере. В предыдущих трёх боях он нокаутировал Али Эсона Гиба, Нейта Робинсона и Бена Аскрена.
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