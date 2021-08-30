Джейк Пол — о Нейте Диазе: ещё один неудачник, который хочет лёгких денег от боя со мной

Боксёр и видеоблогер Джейк Пол отреагировал на слова бойца смешанных единоборств Нейта Диаза, который оскорбил Пола в своём «твиттере».

«Диаз — ещё один неудачник, говорящий о себе. Конечно, он хочет получить лёгкие деньги. Сейчас бой со мной будет одним из самых денежных бойцов в боксе. У парня есть подбородок, но он не наносит удары, верно? Так что бой состоится, без проблем. Спасибо за внимание. Спасибо, что смотришь меня. Я ценю это, поклонник», — сказал Пол на пресс-конференции после боя с Тайроном Вудли.

Напомним, в результате поединка Джейк Пол одержал победу раздельным решением судей — 77-75, 75-77, 78-74.



Тайрон Вудли выступал в UFC с 2013 по 2021 год, за это время он провёл 28 поединков, выиграв 19 из них, а ещё семь закончились для него поражением. В 2016 году ему удалось стать чемпионом промоушена в полусреднем весе, одержав победу нокаутом над Робби Лоулером. В апреле этого года он официально был уволен из UFC.



Для Джейка Пола этот бой стал четвёртым в карьере. В предыдущих трёх боях он нокаутировал Али Эсона Гиба, Нейта Робинсона и Бена Аскрена.