Пётр Ян — Стерлингу: ты потерял достоинство, когда плакал, чтобы получить пояс

Россиянин Пётр Ян в своём «твиттере» резко высказался по поводу Алджэмейна Стерлинга, с которым он проведёт матч-реванш на турнире UFC 267 в Абу-Даби (ОАЭ) в ночь с 30 на 31 октября мск.
«Ты потерял достоинство, когда плакал, чтобы получить пояс, идиот», — написал Пётр Ян после того, как Стерлинг сказал, что его достоинство стоит больше, чем гонорар за этот поединок.
Ян лишился чемпионского пояса UFC в поединке со Стерлингом, который состоялся на турнире UFC 259 в ночь с 6 на 7 марта по московскому времени. В четвёртом раунде россиянин нанёс находившемуся в лежачем положении сопернику запрещённый удар коленом в голову. Многие посчитали, что Стерлинг в том эпизоде симулировал травму. На момент остановки боя Пётр лидировал по выигранным раундам со счётом 2:1. Это второе поражение в карьере российского бойца, при этом на его счету 15 побед.
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