Боец UFC Майк Перри планирует перейти в профессиональный бокс

29-летний боец смешанных единоборств Майк Перри заявил о своём желании перейти в профессиональный бокс.
Вчера состоялся боксёрский поединок между популярным блогером Джейком Полом и экс-чемпионом UFC в полусреднем весе Тайроном Вудли. Бой продлился все запланированные восемь раундов, а победил в нём Пол. После этого Перри активизировался в социальных сетях и опубликовал несколько постов.
«Мне понравилось. Моя мама пригласила нас к себе и приготовила отличную лазанью. Мы поговорили о том, как бойцы выходили на поединки. Это было хорошее время. Я бы хотел сосредоточиться на боксе и стать частью шоу. Я готов драться в стойке. Хочу драться с Томми Фьюри», — написал Перри в своём «твиттере».
За последние 10 боёв в UFC Перри показал результат 3-7. В послужном списке Перри есть один профессиональный боксёрский поединок в 2015 году, в котором он потерпел поражение нокаутом.
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