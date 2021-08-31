Бывший чемпион мира по боксу Андре Уорд считает, что Мэнни Пакьяо должен завершить карьеру

Экс-чемпион мира по боксу в двух весовых категориях Андре Уорд выразил мнение по поводу Мэнни Пакьяо, который 22 августа уступил в титульном бою кубинцу Йорденису Угасу.

«Я прошёл по той дороге, по которой, надеюсь, пройдёт Мэнни Пакьяо. Вынужден сказать, что для него пришло время уходить. Такому бойцу это будет очень сложно, но всё же пришло время завершать карьеру.

Я был на его месте. Смотрел на себя в зеркало и говорил: «У меня есть немного запала, но этого недостаточно, чтобы соревноваться с лучшими», — приводит слова Уорда Boxing News 24.

Для 42-летнего Пакьяо этот поединок стал первым с июля 2019 года. Тогда он по очкам победил Кита Турмана, отобрав у него пояс по версии WBA Super в полусреднем весе. Впоследствии Мэнни был лишён этой регалии за длительный простой.