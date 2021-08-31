14-летняя дочь А. Емельяненко показала фото с отцом и Джиганом

14-летняя Полина Емельяненко, дочь российского бойца смешанных единоборств Александра Емельяненко, показала на своей странице в «Инстаграме» фото с отцом и известным рэпером Джиганом. Ранее сообщалось, что Емельяненко в 2021 году должен провести три поединка: с блогером Артёмом Тарасовым (18 сентября), Джиганом и бойцом MMA Владимиром Минеевым.

Посмотреть фото можно в «инстаграме» Полины Емельяненко.

Вот что написали подписчики в комментариях:

«На чиле, на расслабоне».

«Джига в сторонке, опасается».

«Ну вы прям не соперники, а лучшие друзья».

Напомним, долгое время Александр Емельяненко утверждал, что следующий поединок проведёт по правилам бокса с Джиганом. Но недавно стало известно, что стороны пока не пришли к соглашению.