Конор Макгрегор потроллил Хабиба Нурмагомедова на тему ринг-гёрлз. Фото

Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях Конор Макгрегор потроллил экс-чемпиона лиги в лёгком весе Хабиба Нурмагомедова на тему ринг-гёрлз. Ранее Нурмагомедов заявил, что ринг-гёрлз — это самое ненужное в смешанных единоборствах.
Макгрегор опубликовал картинку, на которой Хабиб закрывает глаза, увидев двух ярких ринг-гёрлз.
Посмотреть картинку можно в «твиттере» Конора Макгрегора.
Ранее Нурмагомедов высказался об отношении к ринг-гёрлз — девушкам, которые показывают таблички с номерами раундов.
«Давайте так, вот ринг-гёрлз. Я никого не хочу обидеть, но это самое ненужное в единоборствах. Ну включите, что второй раунд начинается. Все понимающие люди в этом разбираются. Это моё личное мнение, я не хочу его навязывать. Но это самые ненужные люди на турнире. Они спорт развивают? Или людям помогают понять, что идёт второй раунд? Что они делают? Вы мне ответьте», — заявил ранее Нурмагомедов.
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