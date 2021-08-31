Конор Макгрегор потроллил Хабиба Нурмагомедова на тему ринг-гёрлз. Фото

Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях Конор Макгрегор потроллил экс-чемпиона лиги в лёгком весе Хабиба Нурмагомедова на тему ринг-гёрлз. Ранее Нурмагомедов заявил, что ринг-гёрлз — это самое ненужное в смешанных единоборствах.

Макгрегор опубликовал картинку, на которой Хабиб закрывает глаза, увидев двух ярких ринг-гёрлз.

Посмотреть картинку можно в «твиттере» Конора Макгрегора.

Ранее Нурмагомедов высказался об отношении к ринг-гёрлз — девушкам, которые показывают таблички с номерами раундов.

«Давайте так, вот ринг-гёрлз. Я никого не хочу обидеть, но это самое ненужное в единоборствах. Ну включите, что второй раунд начинается. Все понимающие люди в этом разбираются. Это моё личное мнение, я не хочу его навязывать. Но это самые ненужные люди на турнире. Они спорт развивают? Или людям помогают понять, что идёт второй раунд? Что они делают? Вы мне ответьте», — заявил ранее Нурмагомедов.